Extra coronatestlocaties in Rotterdam-Rijnmond

Er komen vier nieuwe testlocaties bij in Rotterdam-Rijnmond. Op deze locaties kunnen mensen zich laten testen op het coronavirus. Dat kan momenteel alleen nog bij het Topsportcentrum in Rotterdam.

In juni kunnen alle mensen met klachten als verkoudheid, keelpijn of koorts zich laten testen op het virus. De GGD verwacht dan dagelijks ruim duizend inwoners te gaan testen.

Onder controle houden

"We willen en moeten goed voorbereid zijn op het moment dat iedereen getest kan worden", vertelt Saskia Baas, directeur Publieke Gezondheid. "Door de versoepeling van de maatregelen is het belangrijk om het virus onder controle te houden. Dat krijgen we onder andere voor elkaar door veel te testen."



Er komt een nieuwe locatie in Rotterdam, bij het Fietspunt aan de Koperstraat in Prins Alexander. Daarnaast komen er nieuwe testlocaties op Goeree-Overflakkee (op bedrijventerrein Oostplaat, aan de rand van Middelharnis), in Schiedam (Margriethal) en op een nog niet bekende locatie in Nissewaard. De testlocaties zijn volgens Baas zo geplaatst, dat ze bereikbaar zijn voor inwoners vanuit de hele regio.