Jeugddetentie voor steekpartij Gemini College Ridderkerk

Het mes was na de steekpartij in de bosjes gegooid

Een 13-jarige medeleerling had bekend dat hij de dader was. Hij had met een groot keukenmes in totaal zeven keer gestoken in het bovenlichaam, been en arm. Het slachtoffer uit Alblasserdam raakte levensbedreigend gewond.

Aanleiding was een ruzie over een kauwgompotje met hasj dat het slachtoffer in zijn kluisje op school bewaarde. Het spul was verdwenen en was in bezit gekomen van de 13-jarige leerling. Toen deze het weigerde terug te geven, ontstond een vechtpartij tegenover het Gemini College.

Het slachtoffer gebruikte onder meer een nekklem. De verdachte had daarom in de rechtszaal aangevoerd dat het steken uit zelfverdediging was, maar dat is door de rechter afgewezen. "Het is aan hemzelf te wijten dat hij zichzelf in deze situatie heeft gemanoeuvreerd."

Messenverbod

Naar aanleiding van de steekpartij besloot de gemeenteraad van Ridderkerk tot een messenverbod . Ook de rechter verbaast zich over het gebruik van het wapen op zo jonge leeftijd: "Het is zeer verontrustend dat de verdachte op dertienjarige leeftijd met een mes rondloopt op school en er niet voor schroomt dit mes te gebruiken."

De verdachte is niet alleen veroordeeld voor de steekpartij, maar ook voor een vechtpartij in januari van dit jaar en het rondrijden op een gestolen scooter in november 2019. "In een zeer korte periode heeft de toen pas dertienjarige verdachte drie strafbare feiten gepleegd, die in zwaarte ernstig toenamen. Dit is zeer zorgwekkend."

Bij de jongen zijn meerdere gedragsstoornissen vastgesteld. Naast de jeugddetentie moet hij daarom gedurende twee jaar behandelingen volgen. Onderdeel daarvan is gezinstherapie, waarbij zijn ouders worden betrokken.

Verharden

De Raad voor de Kinderbescherming constateert dat de jongen aan het verharden is in jeugdinrichting de Hartelborgt in Spijkenisse. "Hij trekt toe naar antisociale jongeren en wil zich met hen profileren. Daarbij lijkt hij geweld te verheerlijken." Mede daarom denkt de rechter dat de verdachte op korte termijn behandeld moet worden.

De verdachte mag niet meer in de buurt van het Gemini College komen en geen contact opnemen met het slachtoffer. De jongen krijgt ook een enkelband als hij vrijkomt.

Zijn ouders moeten in totaal 8300 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Het grootste deel daarvan is smartengeld. De rechter: "Door de vele messteken is het lichaam van het slachtoffer getekend voor de rest van zijn leven."