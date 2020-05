Aboutaleb betreurt uitspraken over Turkse Rotterdammers

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb betreurt het beeld dat is ontstaan over Turkse Rotterdammers naar aanleiding van zijn uitspraken in een livesessie op internet op 16 mei. Dat schrijft hij na vragen van Denk aan de gemeenteraad.

"De journalisten vroegen waarom Turken beter integreren dan Marokkanen. Bij nader inzien vind ik de term 'beter dan' in de vergelijking ongelukkig gekozen in de livestream. Mijn intentie was vervolgens om het beeld te nuanceren dat Marokkaanse Rotterdammers het slechter doen dan de groep waar ze in deze vragen mee werden vergeleken: Turkse Rotterdammers. Mijn intentie was niet om te suggereren dat Turkse Rotterdammers slecht presteren. Dat beeld is wel ontstaan en dat betreur ik", schrijft Aboutaleb .

De burgemeester werd online via Facebook geïnterviewd door drie journalisten van Nadorcity, een platform in Marokko. Aboutaleb schrijft: "Het verschil tussen Marokkanen in Rotterdam of Marokkaanse Rotterdammers, of tussen integratie en samenleven, is betekenisvol in de Nederlandse context."

In een Nederlands interview zou Aboutaleb in die taal hebben geantwoord om het standpunt van het college te verwoorden, zegt hij. "Echter, de beoogde kijkers van de livestream waren de inwoners van het Rifgebied in Marokko en de spreektaal was niet Nederlands." Daarom gebruikte hij eenvoudige tekst en uitleg, waarin het lastig was om de nuances van de Nederlandse context uit te drukken.

Zorgen

Wel zegt de Rotterdamse burgemeester dat er een aantal zorgen is over Turkse Rotterdammers. Zo stond onlangs in een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de Turkse gemeenschap op zichzelf gericht is. Daarnaast staat in de recent verschenen Staat van Rotterdamse Groepen dat Turkse Rotterdammers het goed doen op aspecten van structurele integratie zoals maatschappelijke positie, arbeidsparticipatie, criminaliteit en zorggebruik.

Aboutaleb maakt zich ook zorgen om de pogingen van de Turkse regering om Turkse Rotterdammers aan zich te binden. "De politieke meningsverschillen in Turkije leiden ook in Rotterdam tot verdeeldheid en soms erger." Hij doelt onder meer op de intimidatie van tegenstanders van het de Turkse regering en de bedreigingen aan het adres van oud-raadslid Turan Yazir (CDA).

De burgemeester verwacht dat veel Turkse Rotterdammers niet achter die praktijken staan. Maar toch maakt hij, mede vanwege hun focus op Ankara, zich zorgen. Hij vindt het nodig om te blijven praten. "Niemand is er bij gebaat als zulke uitkomsten niet meer besproken mogen worden door ze taboe te verklaren."