Grote uitdaging voor leerkracht Quincy: het coronaproof maken van de eindmusical

Over twee weken is het zover: dan kunnen de basisschoolleerlingen weer de hele week naar school. Quincy van Dijk, leerkracht op groep 8 van de Waalse School in Rotterdam-Crooswijk en beste leraar in het basisonderwijs van Rotterdam, kan niet wachten.

Waar landelijk meer dan een kwart van de leraren het niet ziet zitten om met de coronamaatregelen les te geven aan een volle klas, staat Van Dijk te popelen om al zijn leerlingen weer in de klas te hebben. "Ik wil heel graag beginnen", vertelt hij enthousiast op Radio Rijnmond.

Afscheid nemen

"Ik wil graag afscheid kunnen nemen met de hele klas, zeker in de laatste paar weken van het schooljaar." Alle kinderen gaan door naar het volgende schooljaar, maar voor de klas van Van Dijk betekent dat dat ze allemaal naar de middelbare school gaan. "Ik zie ze hierna niet meer, dus ik vind het top dat we de laatste paar weken met z'n allen zijn."

Of het ook gaat lukken om die laatste lesweken coronaproof te houden, is nog even de vraag. "Ik ben benieuwd hoe we het gaan volhouden", zegt hij bedenkelijk. "We zijn een grote school, met wel vijfhonderd leerlingen. Het is nu soms al lastig om afstand te houden op de trap of in de gang. Laat staan als alle leerlingen weer op school zijn."

De afgelopen tijd was voor Van Dijk ook niet makkelijk. "Het kan aardig vermoeiend zijn om digitaal les te geven", zegt de leerkracht. "Normaal zie je de leerlingen. Als je wat uitlegt, heb je aan een blik soms genoeg om te zien of iemand het begrijpt. Houd dat online maar eens bij", lacht hij.

Wennen

Ook liepen de leerkrachten van zijn school tegen andere problemen aan: hebben alle leerlingen bijvoorbeeld een computer? En wat te doen als er meerdere kinderen uit één gezin tegelijkertijd les hebben? "We moesten als leerkrachten wel eens per week bij elkaar komen, om te kunnen overleggen", vertelt Van Dijk. "Gelukkig waren er ook veel online onderwijstools, die nu gratis verkrijgbaar waren. Daardoor hebben alle leerlingen het onderwijs gekregen dat ze verdienen."

Het digitaal lesgeven ging twee weken geleden over in gefaseerd lesgeven: eerst de ene helft van de klas, de volgende dag de andere. "Dat was heel erg wennen. Je staat namelijk twee dagen dezelfde lessen te geven en dat is erg vermoeiend." Het is zaak om op te blijven letten; wat lastig is als je de les de dag ervoor al eens gegeven hebt, heeft Van Dijk gemerkt.

Coronaproof

En dan moet ook nog eens rekening gehouden worden met de anderhalve meter afstand. "Als er een vraag is, ben je geneigd om naar de leerling toe te lopen, maar dat mag niet meer. Wil je in een schriftje kijken? Dan moet het kind het neerleggen, weglopen en dan pas mag ik het inzien. Gelukkig zien de leerlingen er ook wel de humor van in, maar als docent moet je nog flexibeler zijn dan normaal."

Dat blijkt wel weer, want ook de eindmusical moet coronaproof worden. "Wij maken in plaats van een musical een eindfilm, maar dat moet ook in aangepaste vorm", vertelt Van Dijk. "Ik ben gisteren voor het eerst met de leerlingen in gesprek gegaan over de film. Ik zei ze: 'We kunnen wel denken in problemen, maar laten we denken in oplossingen.' Daarna hebben we de film van vorig jaar teruggekeken en bedacht hoe we scènes coronaproof kunnen maken. Kinderen kunnen dan enorm creatief zijn. Ik heb er vertrouwen in dat we alsnog een topfilm gaan maken."