Taco en Lou blij: gebakjesboete ingezameld

"Fantastisch, hartverwarmend, waanzinnig bedankt." Met die woorden willen Taco en Lou iedereen bedanken die meededen aan een crowdfundingsactie. Doel was om 1600 euro op te halen. Dat bedrag was gelijk aan de boete die het stel onlangs kreeg toen ze met ouders een gebakje aten. In een etmaal was de buit binnen.

De zaak is nagenoeg bekend. Taco en Lou runnen een goudatelier in het centrum van Schiedam. Toen onlangs de ouders van Taco onverwacht op bezoek kwamen met gebak ging het mis. Het stel zette twee stoeltjes buiten op het Oude Kerkhof, omdat traplopen voor Taco's moeder niet mogelijk is. Het gebak was dan ook om de geslaagde heupoperatie te vieren. Het werd een dure grap.

'Schiedam met slagroom'

Twee boa's schreven pardoes vier bekeuringen uit omdat het zou gaan om een illegale samenscholing in coronatijden. Omdat het hier gaat om een misdrijf volgt ook een strafblad. Onrecht vond Schiedammer Reinhard Maarleveld die onder de naam 'Schiedam met Slagroom' een inzamelingsactie startte. Maarleveld is een onbekende voor het stel. "Schiedam met Slagroom waanzinnig bedankt. Reinhard, ik vind het fantastisch wat je gedaan hebt. Donateurs, ik vind het hartverwarmend," zegt Lou voor haar winkel. "Ook namens mij en namens mijn ouders", voegt Taco toe.

Voedselbank

"We waren helemaal overrompeld door het gebaar en het feit dat het zo snel bij elkaar gesprokkeld is", lacht Lou. "We zijn echt heel blij ermee." Het geld dat overblijft van de actie gaat naar de Schiedamse Voedselbank. "We gaan in beroep tegen de boete. We hopen het niet nodig te hebben en schenken dan alles aan de Voedselbank. Dat is ons doel nu. Het bezwaar dat we aantekenen doen we niet eens zozeer voor ons zelf maar er zijn vast meer mensen die de dupe zijn geworden. Boete weg, geld naar de voedselbank."

"We willen eigenlijk proberen netjes bezwaar te maken tegen de boete. Dat is ook voor anderen van belang, misschien schept hun zaak een precedent. Ja, een soort gebakjes-arrest", lacht Lou. "Dat is naast de Voedselbank eigenlijk doel nummer twee." In Schiedam zijn tijdens de coronacrisis al zo'n 600 boetes uitgeschreven, het gros door boa's. Taco besluit met een dankwoord naar alle onbekenden die kaartjes, brieven, appjes en berichtjes stuurden. Zoveel lieve reacties. En ja, met de heup van mijn moeder gaat het ook steeds beter."