De Syrische Aseem kan dankzij laptop weer taallessen volgen

Onderwijs op afstand is niet alleen de dagelijkse realiteit voor scholieren en studenten. Ook erkende vluchtelingen die taallessen volgen, zijn gebonden aan online scholing. Zo ook de Syrische statushouder Aseem. Er was alleen één probleem: hij had geen computer.

Woonbegeleider Joop Hardam van het Leger des Heils heeft Aseem onder zijn hoede genomen en zag hoe de Syriër verstoken raakte van de lessen. Hij schakelde daarom Rijnmond Helpt in met de vraag of Aseem een laptop kon krijgen.

"Aseem is twee jaar in Nederland en doet zijn best om in te burgeren. De taal leren is daarom belangrijk. Een laptop is een goeie oplossing om online taallessen te volgen."

'Aseem staat er alleen voor'

Aseem heeft sinds januari een huis in IJsselmonde en spreekt de Nederlandse taal nog niet goed. Hij is blij maar ook verrast dat hij een laptop krijgt. Op de vraag waar hij de laptop voor gaat gebruiken antwoordt hij letterlijk: "Nederlands leren." Dat is ook het enige wat hij wil of kan zeggen.

Volgens Joop is er een andere reden voor de terughoudenheid van Aseem. "Ik vermoed dat hij niet het risico wil lopen dat zijn familieleden in het buitenland om politieke redenen in gevaar komen. We weten niet hoe dat loopt. Hij mist zijn familie en netwerk en staat er hier alleen voor."

Eén keer per week wandelen ze samen. Voor Aseem is de coronacrisis extra lastig omdat hij bijna niemand hier kent en de sociale voorzieningen zoals buurthuizen ook gesloten zijn. "Aseem zit veel binnen en is angstig om besmet te worden met het virus. Ik help hem als woonbegeleider met allerlei praktische zaken zoals zijn post."