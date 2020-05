Onrustige tijden voor Rotterdams radiostation door onrustige Surinaamse verkiezingen

"Rare tijden zijn het zeker", vertelt directeur Ray Darsan. Hij is nog nauwelijks bekomen van een marathonuitzending, die dinsdagochtend pas om 7 uur was afgelopen. "En tot onze verbazing is het nog steeds niet klaar met de verkiezingen."

Naar verwachting wordt dinsdag de uitslag bekend van de parlementsverkiezingen. Inmiddels is zo'n driekwart van de stemmen geteld en lijkt het erop dat de partij van president Bouterse, de NDP, gaat verliezen. Zijn positie staat zwaar onder druk maar wat de verkiezingen echt gaan betekenen voor Bouterse, is nog onzeker. "Het grote deel van de bevolking zegt 'nee', maar alles hangt af van het uiteindelijke aantal stemmen", weet Darsan.

Onrustige verkiezingen

En juist de uitslag laat nog even op zich wachten. "Het waren hele onrustige verkiezingen", blikt Darsan alvast terug. "Er waren signalen van frauduleuze handelingen, stembureaus die te laat of te vroeg opengingen en veel onregelmatigheden. Er zijn inmiddels ook al rechtszaken aangespannen, dus dat gaat allemaal zijn beloop krijgen in de komende periode."

"De regering van de NDP is redelijk weggestemd door de bevolking, daarmee blijft de oppositie over. Hoe de zetels verdeeld gaan worden, is nog de vraag. Dat moeten we de komende weken in de gaten houden."

In verwarring

Radio Stanvaste probeert in deze roerige tijden de Surinaamse Nederlanders duidelijk te informeren. "De verkiezingen leven heel erg in Rotterdam en de rest van Nederland. Er zijn zat mensen die vannacht niet hebben geslapen", gokt Darsan. "Iedereen is ermee bezig en in verwarring door het onrustige verloop van de verkiezingen. Als radiostation proberen we vooral rustig te blijven en het juiste nieuws te brengen. Laten we ook vooral met z'n allen nuchter blijven en de situatie goed volgen. We hebben het over Suriname, daar kan van alles gebeuren."