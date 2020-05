Roxane uit Hendrik-Ido-Ambacht krijgt steun van 120.000 mensen voor snelle opening sportscholen

Sportschoolhoudster Roxane dient digitale petitie in: 'Opgeven is geen optie'

Veel sportscholen staat het water aan de lippen, en dus besloot Roxane van Berkel uit Hendrik-Ido-Ambacht in actie te komen. En met succes, want de digitale petitie van de sportschoolhoudster is met ruim 120 duizend handtekeningen gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Dat gebeurde online.

Het is een unicum dat een petitie niet persoonlijk maar digitaal is overhandigd. "Vanwege de regels moest het via Zoom. Dat is de eerste keer", legt de strijdvaardige Roxane uit vanuit haar sportschool genaamd WorkoutCentre Be You.

Rutte

Om een petitie te mogen overhandigen aan de politici in Den Haag zijn minstens 40 duizend handtekeningen nodig. Een aantal dat Roxane al na twee dagen had behaald. "Ik begon ermee nadat ik op een zaterdagavond gefrustreerd was geraakt en iets wilde doen aan deze situatie", legt ze uit. "Dat er vervolgens zoveel mensen gingen ondertekenen was echt hartverwarmend. Het laat zien dat veel mensen vinden dat wij weer open moeten kunnen."

Toch wil het in politiek Den Haag nog niet vorderen. Volgens de Ambachtse sportschoolhoudster komt dat vooral door de vooroordelen. "Sportscholen worden gezien als vieze hokken vol met bodybuilders, maar dat is allang niet meer van deze tijd", verklaart Roxane. "Want zeg zelf: denk jij dat Mark Rutte in een vieze sportschool sport? Die weet ook best hoe een goede sportschool omgaat met hygiëne."

Aandacht

Met de petitie wil ze de aandacht trekken die de branche volgens haar nodig heeft. "Je kan denk ik concluderen dat sectoren die iets harder hebben geschreeuwd eerder uit de brand zijn geholpen", besluit Roxane. "Maar wij zijn hier twee uur bezig om onze toestellen buiten neer te zetten en weer twee uur om alles weg te halen. Het is niet te doen en ik ben niet de enige. Ik verwacht dan ook echt dat hier wat mee gebeurt, want we leven immers toch in een democratie?"