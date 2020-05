Personeel APM 2 opgehokt in kleine ruimte

Personeel van containerterminal APM 2 op de Maasvlakte is vrijdagavond verplicht om samen te komen in een kleine ruimte in het hoofdgebouw. De ruim dertig medewerkers moesten daar op korte afstand bij elkaar te staan. Het bedrijf zegt dat alles volgens de regels gebeurde.

Het personeel wilde vrijdagavond uitleg over het schrappen van de taak van truck facilitator. Toen die uitleg niet kwam, besloot het personeel met z'n allen te gaan eten. Daardoor kwam het werk op een schip stil te liggen. De manager van de avond besloot vervolgens het personeel aan het einde van de dienst een half uur vast te houden. Om 23:30 uur mochten de werknemers naar huis.

APM ontkent dat er enige sprake van dwang is geweest. Het bedrijf schrijft in een verklaring: "Het management bood het personeel daarom de mogelijkheid om op puur vrijwillige basis deel te nemen aan een briefing over dit onderwerp op de vierde verdieping van het terminalgebouw, dat op dat moment volledig leeg was. De beschikbare ruimte maakte het mogelijk om de briefing te laten plaatsvinden in volledige overeenstemming met de geldende sanitaire voorschriften en veiligheidsmaatregelen."

Waarschuwing

Medewerkers zeggen zich niet te herkennen in die verklaring. "Er is helemaal geen uitleg geweest. Aan beide uiteinden stond een leidinggevende. Wie ook maar een minuut eerder zou weggaan, zou een officiële waarschuwing krijgen."

Ook Joost van der Lecq van FNV Havens heeft van personeelsleden een andere uitleg gekregen dan APM meldt.

Onder het personeel van APM is al enige tijd onrust in verband met het schrappen van de taak van truck facilitator. Op die post werken ongeveer vijf mensen per dag.

De truck facilitator begeleidt vrachtwagenchauffeurs die onbekend zijn met de terminal. "Het is ook mooi werk voor mensen die op een leeftijd komen dat ze fysiek niet alles meer kunnen doen. Daarom zijn we nog in gesprek met APM", aldus Van der Lecq.