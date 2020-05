Twee aanhoudingen in Rotterdam-IJsselmonde na melding over schoten

Twee mannen zijn dinsdagavond aangehouden in de wijk IJsselmonde in Rotterdam na een melding over een mogelijke schietpartij. De politie zoekt uit wat er gebeurd is.

Een getuige dacht schoten te horen in de Groene Tuin en belde de politie. In de melding werd ook gesproken van een wegrijdende auto. Die werd even later rijdend gezien in de Hollandse Tuin. De auto is langs de kant gezet en de bestuurder is meegenomen naar het bureau.

Op basis van een signalement konden agenten korte tijd later in de Zuiderhaag een tweede man aanhouden.

Een woordvoerder van politie benadrukt dat er geen sporen zijn gevonden die erop wijzen dat er daadwerkelijk geschoten is. Ook zijn er geen wapens aangetroffen.

Wat er dan wel aan de hand is, wordt nu uitgezocht met de twee aangehouden mannen.