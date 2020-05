Minister De Jonge leeft mee met ouderen: 'Tijd van leven is belangrijk, maar ook kwaliteit'

Minister Hugo de Jonge over zijn bezoek aan verpleeghuis de Zilverlinde in Rotterdam

Veel verzorgingshuizen in onze regio zijn nog niet klaar om bezoek te ontvangen. De Zilverlinde in Rotterdam-Noord wel. Bewoners mogen elke week één familielid binnenlaten. Minister Hugo de Jonge van Medische Zorg nam er een kijkje. "Heel goed dat we hier de eerste stappen zetten van afstand naar nabijheid."

Veel mensen zouden zelf willen beslissen of ze bezoek ontvangen of niet. "Daar ga je natuurlijk wel steeds meer naartoe", zegt De Jonge, "maar in een verpleeghuis neem je zo'n beslissing niet alleen voor jezelf, die neem je dan ook voor anderen. Als jij bezoek toelaat en daarna weer in contact komt met je medebewoners, heb je mogelijk een rol in de verspreiding van het coronavirus in huis."

'Geen bezoek, wel buiten wandelen'

Voorlopig kan dus nog niet iedereen zijn vader en moeder bezoeken en even een wandeling maken. Het naastgelegen Akropolis, ook van Humanitas, zit nog op slot. Peter en Cobi de Mik smachten ernaar om weer met hun ouders te gaan wandelen.

Ze vertellen hun verhaal aan de minister. "Het doet pijn", zegt Cobi. "Mijn moeder zit wekenlang binnen en ziet er grauw uit. Bezoek van mensen was het enige wat ze eigenlijk nog had." Het tweetal pleit voor een tussenfase. "Je hoeft niet te wachten tot 15 juni, maar je kunt eerst zeggen: geen bezoek ontvangen, maar buiten wandelen mag wel."

De Jonge, die de bewonersverhalen 'hartverscheurend' noemt, vindt dat er nu meer aandacht moet komen voor de menselijke kant van het coronadrama. "Tijd van leven is belangrijk, maar ook de kwaliteit. Dat is zeker. We moeten stap voor stap onze schreden zetten richting het nieuwe normaal."

Pijnlijk

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Humanitas, begrijpt dat de situatie pijnlijk is voor een grote groep bewoners en hun familieleden. "Het is heel verdrietig, maar dat is de fase waar we nu in zitten. Bij de één mag het wel en bij de ander niet."

Van Herk verwacht geen corona-uitbraak zoals in De Leeuwenhoek nu bezoek weer wordt toegelaten. De bestuurder kan alleen niet precies aanwijzen waar het verschil in zit. "Maar je zag wel dat als je nog meer gestructureerd materialen gaat gebruiken, er nog betere afspraken gemaakt worden met bezoekregelingen en er geen wisselingen van medewerkers op afdelingen toegelaten worden dat je het meer onder controle krijgt. Je zag dat wij als stichting ook in zo'n piek hebben gezeten en dat dat nu veel meer is teruggelopen. Dat geldt ook voor het aantal zieke medewerkers dat we hebben."