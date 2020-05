Het weer van vandaag: opnieuw veel zon

Vandaag schijnt de zon volop in de regio. Er trekt hooguit een pluk sluierbewolking of een enkele stapelwolk voorbij. De temperatuur ligt rond de 18 graden op het strand tot 21 graden in de buurt van Gorinchem. Er staat een matige noordenwind. Later op de dag kan er aan de kust kort een vrij krachtige noordenwind staan.