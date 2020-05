Bestuurder van gestolen auto crasht voor deur politiebureau Schiedam na achtervolging

De bestuurder van een gestolen auto is dinsdag vlak voor de deur van het politiebureau in Schiedam gecrasht. Hij vluchtte vervolgens verder te voet, maar kon niet veel later worden opgepakt. Het rijbewijs van de man bleek eerder al ingenomen.

Agenten kregen de 29-jarige man uit Zoeterwoude in het vizier op de A13 bij Delft. Zij vermoedden dat hij rondreed met valse of gestolen kentekenplaten. Bij het stopteken dat de politie gaf, sloeg de automobilist met hoge snelheid op de vlucht.

Via de A13 en de A20 eindigde de achtervolging uiteindelijk voor het politiebureau naast het Franciscus Vlietland ziekenhuis. Een poging te voet te vluchten, liep op niets uit. De man werd aangehouden.

De wagen waarin hij rondreed, bleek gestolen in Leiden. De valse of gestolen kentekenplaten zijn in beslag genomen. Het rijbewijs van de bestuurder was eerder al ingevorderd. Daarnaast vermoedt de politie dat hij onder invloed van GHB rondreed. "Hij kan een assortiment bekeuringen voor de vele verkeersovertredingen tegemoet zien", meldt de Landelijke Eenheid van de politie.