Lange vertraging op A29 richting Rotterdam na ongeluk

Op de A29 richting Rotterdam zijn woensdagochtend twee rijstroken afgesloten tussen Numansdorp en Barendrecht. Dat komt door een ongeluk in de Heinenoordtunnel. De vertraging is rond 08:15 uur nog ruim anderhalf uur.

Een vrachtwagen is in de tunnel lading verloren. Daardoor zijn meerdere auto's beschadigd geraakt. De tunnel is een paar keer dicht geweest om de rommel op te ruimen. Rond 07:20 uur is één rijstrook open.

Verkeer staat vast vanaf de afrit Numansdorp. Ook op de N217 naar de A29 is het druk. De bussen die vertrekken vanaf busstation Heinenoord naar Zuidplein moeten rekening houden met vertraging.

Verkeer vanuit Brabant kan omrijden via de A59, A17, A16 en A15. De Kiltunnel vanaf de Hoeksche Waard richting de A16 is tolvrij.

Het is niet bekend wanneer de weg weer volledig vrij is. De berger is ter plaatse, laat Rijkswaterstaat weten.