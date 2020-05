Terrasuitbreiding voor horeca in Capelle: 'Alsnog een mooie terraszomer met elkaar'

Capelle aan den IJssel geeft horecaondernemers in de gemeente meer terrasruimte. Vanaf de heropening op 1 juni mogen de terrassen qua oppervlakte twee keer zo groot zijn. "Een heel fijn besluit", zegt Harriët Westerdijk, wethouder van economische zaken in Capelle.

"De horeca heeft het echt zwaar momenteel. Drie maanden sluiting hakt er echt in. Met respect voor de landelijke maatregelen hebben wij als gemeentebestuur gezocht naar mogelijkheden en de tijdelijke uitbreiding van de terrassen is er daar één van."

Horecaondernemers zien extra terrasruimte zeker zitten, blijkt uit de aanvragen die de gemeente inmiddels binnen heeft. "Er is veel animo van horeca op het Stadsplein, maar bijvoorbeeld ook van het Isala Theater. Die wil ook graag een terras voor het theater. Dat is een mooie ontwikkeling. Ook Fuiks en De Beren gaan hun terras uitbreiden."

Niet meer zitplekken

De uitbreiding betekent niet dat het aantal zitplekken op de terrassen ook groter wordt. De regel is dat het aantal plaatsen niet hoger mag zijn dan voor de coronauitbraak. Daarnaast moet uiteraard anderhalve meter afstand worden gehouden.

"Grotere terrassen is niet voor elke ondernemer mogelijk, maar we gaan coulant om met aanvragen", zegt de wethouder. "We kijken wel of voetgangers en hulpdiensten er langs kunnen. Als het qua veiligheid kan en het past, dan geven we de terrassen ruim baan deze zomer. Bij sommige ondernemers zijn aanpassingen nodig, maar ik denk dat het overal wel goedkomt."

De maatregel geldt vooralsnog tot 1 oktober. Ondernemers worden zelf verantwoordelijk gehouden voor het toezicht op hun terrassen. "Daar hebben we vertrouwen in. Het is ook belangrijk dat mensen zich realiseren dat we dit met elkaar doen. Als er problemen zijn, treedt handhaving wel op. Maar ik ga ervan uit dat we dit met elkaar alsnog een mooie terraszomer kunnen laten zijn."

Niet alleen de gemeente Capelle aan den IJssel heeft besloten tot terrasuitbreiding. Onder meer de gemeenten Rotterdam en Schiedam voeren dezelfde maatregel door.

Lees meer