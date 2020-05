Verpleeghuizen willen snellere versoepeling van bezoekregels, ook terrasuitbreiding in Capelle; volg alle updates van woensdag 27 mei

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van woensdag 27 mei.

• Er zijn zeker 5856 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) stond dinsdag op 11.690.

• Het totale aantal coronadoden in onze regio staat op 683. Er zijn 1212 regiogenoten in het ziekenhuis opgenomen (geweest), het aantal vastgestelde besmettingen staat op 5762. Bekijk hier de cijfers uit jouw gemeente .

• Minister Hugo de Jonge van Medische Zorg nam gisteren een kijkje bij verpleeghuis De Zilverlinde in Rotterdam-Noord.