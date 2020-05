Praktijkexamen in coronatijd: 'Absoluut een voordeel'

De uitbraak van het coronavirus kwam in een spannende tijd voor afstuderende scholieren. De eindexamens voor leerlingen in het middelbaar onderwijs werden geschrapt, maar mbo-studenten doen de komende periode wel praktijkexamen. Zo wordt bij Zadkine aan het Benthemplein in Rotterdam woensdag druk gebakken, gekookt, geknipt en bediend.

"Veel studenten waren nerveus over hoe het zou lopen met de examens", zegt bestuursvoorzitter Philippe Raets van het Zadkine. "Ze hebben drie jaar lang hard gewerkt om een diploma te halen, en dan zouden ze vlak voor de finish struikelen. Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat deze studenten de komende weken examen kunnen doen en straks een diploma krijgen."

Voor veel studenten hield een paar maanden geleden abrupt hun stage op. "Je zou maar voor kok studeren, in een restaurant stagelopen en het restaurant gaat vervolgens dicht", zegt Raets. Hij laat dat geen reden zijn om geen diploma te krijgen.

"Studenten zijn vaak al drie jaar bezig, onder meer met stages, en hebben al veel examens in the pocket." Hun examens gaan wel door. "Koks konden bijvoorbeeld deels thuis verder oefenen. Hier en daar hebben we de school ook opengesteld voor wat aanvullend praktijkonderwijs, want dat mocht weer."

Beter examen

En dus is het onder meer deze week vlammen geblazen voor de studenten. De werkruimtes zijn aangepast op de coronaregels. "In onze keukens kunnen normaal acht studenten tegelijk koken en examen doen. Nu zijn dat er maximaal twee per examen. Het was logistiek een hele operatie."

Een van de studenten is Carel. Hij doet de opleiding brood en banket en had vorige week zijn eerste examen. "Voor mij was dat niet heel anders, het ging eigenlijk zelfs beter dan tijdens gewone lessen", legt hij uit. "Ik heb suikerbrood, boterkoek en slagroomschnitt gemaakt. Nu nog een ander examen, een paar opdrachten en dan ben ik klaar."

Volgens bakkersdocent Frank Homan kunnen de examens afgenomen worden zoals de docenten het voor ogen hadden. Sterker nog, het coronavirus heeft volgens hem positieve effecten op het toetsingsmoment. "Het examen is met minder studenten, in een afgesloten ruimte waar niemand binnenkomt. Wij hebben hier veel van geleerd. Ik denk dat wij er alleen maar voordeel van hebben gehad. Zeker de studenten, maar ook voor ons gaf het rust. Absoluut een voordeel."

Openbaar vervoer

Een andere grote puzzel voor de onderwijsinstellingen is het openbaar vervoer. Metro's, trams, bussen en treinen rijden vanaf volgende week weer volgens een normale dienstregeling, maar de capaciteit is een stuk minder dan voorheen. Met zijn allen vanaf 09:00 uur lessen volgen, is dus geen strak plan.

"In Rotterdam zijn alleen al vijftigduizend mbo-studenten. Ons is gevraagd om hun vervoersbewegingen tussen 11:00 uur en 15:00 uur te doen. Als al die studenten op hetzelfde tijdstip met het openbaar vervoer gaan, moeten we wel uitkijken dat we geen nieuwe piek creëren."

Lees meer