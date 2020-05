Feyenoord belooft Kuyt hoofdtrainerschap, maar zegt nog geen startdatum toe

Feyenoord heeft met Dirk Kuyt afgesproken dat hij in de toekomst trainer van Feyenoord wordt. "Maar er is nooit afgesproken per wanneer dat zal zijn", bevestigen zaakwaarnemer Rob Jansen en technisch directeur Frank Arnesen aan Rijnmond. Kuyt zal het komend seizoen geen eigen elftal trainen, maar rondkijken bij verschillende clubs.

Frank Arnesen ziet in Kuyt een toekomstig hoofdtrainer van Feyenoord. "Hij is hard bezig het vak te leren en het is inderdaad de bedoeling dat hij op termijn trainer wordt. Die afspraken lagen er al voordat ik hier in januari begon. Maar ik sta daar ook achter. Ik heb zelf bij PSV meegemaakt dat Philip Cocu zo werd klaargestoomd en bij Feyenoord hebben ze goede ervaringen met Giovanni van Bronckhorst", aldus Arnesen tegenover Rijnmond.

Samenwerking met Groenendijk en Larsson

Rob Jansen ontkent dat al zeker is dat Kuyt vanaf 2021/2022 de hoofdtrainer is en dat de technische staf al bekend is, zoals in sommige media wordt gesuggereerd. Kuyt zou als hoofdtrainer dan samenwerken met Alfons Groenendijk en oud-Feyenoorder Henrik Larsson. John de Wolf zou als enige assistent-trainer uit de huidige staf aanblijven. "Ik ontken niet dat die namen wel eens gevallen zijn, maar dat is niet recent. Binnen Feyenoord heeft iemand doelbewust deze namen gelekt, maar er is niets concreets", aldus Jansen.

Arnesen vindt dat ook nog te voorbarig. "Ik ben blij dat Dick Advocaat heeft bijgetekend en volgend seizoen zullen we uiteraard gaan praten over de toekomst. Als Advocaat stopt, heeft Kuyt zeker een streepje voor, maar dan gaan we uiteraard samen met de rest van de directie kijken wat het beste is voor Feyenoord", zegt Arnesen.

Groenendijk bedankt voor Feyenoord Onder 21

Op de vraag of Kuyt niet in de tussentijd misschien bij een andere club als hoofdtrainer aan de slag gaat, zegt Jansen: "Pin me er niet op vast, maar Feyenoord is zijn club. Dus normaal gesproken wil Kuyt ook bij Feyenoord trainen. Maar we kunnen niet in de toekomst kijken. Het zal niet gebeuren, maar stel dat Barcelona over vier maanden hem zou willen hebben, dan is er een andere situatie", zegt Jansen.

Alfons Groenendijk, ook uit de stal van Jansen, was de afgelopen weken in beeld bij Feyenoord om dit seizoen het nieuwe onder-21 elftal te coachen, maar heeft daarvoor bedankt. De voormalige trainer van Excelsior gaf aan dat hij het liefst hoofdtrainer wil blijven in de eredivisie of het buitenland. "Ik heb hele goede gesprekken gehad met technisch directeur Frank Arnesen en was ook gevleid dat zo'n mooie club mij wilde hebben. Maar op dit moment liggen mijn ambities bij het hoofdtrainerschap van een club op het hoogste niveau", aldus Groenendijk tegenover Rijnmond.

Petrovic nu in beeld

Arnesen zegt in gesprek te zijn met een trainer voor Feyenoord onder 21 en een assistent-coach voor het eerste elftal, nu Said Bakkati met Jaap Stam mee is naar Amerika. "Op namen ga ik niet in, maar we hebben ook nog even de tijd om de juiste kandidaat te zoeken", aldus Arnesen.

De naam van Zeljko Petrovic, die eerder al assistent was bij Feyenoord onder trainer Ruud Gullit zingt rond in de Kuip. Petrovic werkte in het verleden al samen met Advocaat bij FC Utrecht.