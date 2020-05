Paard overlijdt ondanks reddingspoging in Rhoonse sloot

In een sloot aan de Rhoonsebaan in Rhoon is woensdagochtend een paard omgekomen. Het paard was in de sloot terecht gekomen, een grote bevrijdingspoging door de brandweer kon het paard niet meer redden.

Het paard is rond 06:30 uur in de sloot terecht gekomen en kwam er op eigen kracht niet meer uit. De brandweer heeft lang met duikers geprobeerd het onrustige paard te helpen op de kant te komen. Dat is niet gelukt. Ook een dierenarts ter plekke kreeg het dier niet rustig.

Het dier is niet met het hoofd onder water gekomen of gestikt. Volgens de brandweer komt het bijna nooit voor dat een reddingspoging van een dier in de sloot slecht afloopt. Meestal lukt het om een soort broek aan te trekken en een dier daaraan aan wal te trekken.

Het paard is uiteindelijk met een kraan uit het water gehaald en naar het terrein van de eigenaar gebracht.