Tientallen dure auto's, munitie en horloges in beslag genomen bij witwasarrestaties

Agenten hebben dinsdag bij een actie in de Alblasserwaard vier mensen aangehouden voor witwassen. Bij de actie werden tientallen auto's, administraties en dure horloges in beslag genomen. Ook werd er munitie gevonden.

Centraal bij de actie staat een autoverhuurbedrijf in Alblasserdam. Bij het bedrijf stonden al tijden elektrische deelauto's voor de deur. Maar volgens de politie gebeurde er bij het bedrijf weinig.

Na onderzoek zou blijken dat er sprake was van mogelijke criminele transacties in het bedrijf. Zo wisselden de voertuigen van eigenaar zonder dat ervoor betaald werd. "Deze vorm van overschrijven is kenmerkend voor verhullende activiteiten die passen bij witwassen."

Dinsdag werden invallen gedaan bij een bedrijfspand aan de Newtonweg in Alblasserdam, een woning aan het Gangboord in Papendrecht en drie panden aan de Gantelweg, de Kerkbuurt en in de Beethovenstraat in Sliedrecht. Later volgde nog een inval in Rijswijk.

De politie nam in totaal 39 auto's in beslag, waaronder een Mercedes AMG, Tesla en Bentley. Ook werden dure horloges aangetroffen van merken als Rolex, Hublot en Audemars Piquet. In Sliedrecht werden nog eens bijna driehonderd kogels gevonden en in beslag genomen.

Verdachten

De hoofdverdachten zijn een 50-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Papendrecht. Verder zijn een 28-jarige vrouw en een 32-jarige man uit Sliedrecht opgepakt als medeverdachten.

Het bedrijf staat op naam van de 55-jarige vrouw, maar de 50-jarige hoofdverdachte deed zich voor als eigenaar. De man wordt ook in verband gebracht met de Italiaanse voetbalclub Livorno. Hij zou plannen hebben om de club over te nemen.