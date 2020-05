Politie-inval op twaalfde verdieping van Willemstoren

In de Willemstoren aan de Zalmstraat in Rotterdam zijn woensdagmiddag bij een politie-inval zes personen aangehouden. Dat melden bewoners in de toren. Volgens hen zijn in het pand op de twaalfde verdieping wietplanten aangetroffen. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het gaat om een lopend onderzoek.