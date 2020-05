Coronacrisis of geen coronacrisis, de bouw aan Rotterdams' hoogste gaat onverminderd door

Er is een landelijk beleid over hoe er nu gebouwd moet worden. Maar op de bouwlocatie van de Zalmhaventoren zijn er zelfs extra aanpassingen genomen.

Bijvoorbeeld bij de wapeningswanden en vloeren. "Door die nu veel meer te gaan prefabriceren op de bouw met de ruimte die we nog maar hebben, zijn we dus in staat om grotere stukken wapening in één keer neer te zetten. Dat kunnen we met minder mensen doen, waarbij minder bewerkingen noodzakelijk zijn", vertelt Wouter van der Zwan van bouwbedrijf BAM JRV.

Volgens Van der Zwan zijn er vanwege deze maatregelen minder mensen op één verdieping aan de slag: "We hebben geen vertraging, maar we hebben wel een adaptatiefase gehad. Er waren mensen argwanend, die zich afvroegen of ze terug naar Polen of waar dan ook moesten. Soms is dat ook gebeurd, maar gelukkig werd dat goed opgevangen." Eigenlijk zijn er weinig problemen, stelt Van der Zwan.



"Een leuke bijkomstigheid is dat je steeds meer Nederlanders terugziet", vindt Van der Zwan. "Ze zitten misschien thuis of zoeken ander werk. Dat blijft gaan."