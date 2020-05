Ambulancepersoneel in één bedrijf: hoop op nog betere aanrijtijden

Het bestuur van de VRR besloot woensdag om al het personeel op de ambulances van de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) en voorheen de BIOS Groep in dienst te nemen. Met straks dezelfde ziekenauto's, dezelfde roosters en dezelfde arbeidsvoorwaarden.

"De slagkracht wordt groter", weet Michel Djoniman, werknemer en namens vakbond FNV betrokken. "Verschillende managementteams, verschillende roosters, verschillen in aantallen verlofdagen en in pensioenregeling. Dat werkt stroperig. Vanaf nu wordt dat anders."

In het najaar eindigde de samenwerking met de BIOS Groep. Daarna pakte de VRR door, met het besluit van woensdag als gevolg.

In de afgelopen maandag werd al qua aanrijtijden van de ambulances winst gemaakt. Het aantal ritten dat binnen 15 minuten bij een incident was steeg van 92 naar ruim 93 procent. Wettelijk is de minimale score 97 procent. Djoniman: "We hebben bijvoorbeeld een nieuwe post in Stellendam. Dat scheelt zoveel qua aanrijtijd."

Arjen Littooij van de VRR zegt: "Hier waren we al anderhalf jaar mee bezig. Wij wilden het ook graag, met al het personeel onder één dienst. Alles bij elkaar wordt de zorg een stuk beter, vooral op het gebied van aanrijtijden."

Michel Djoniman ziet de toekomst positief in. "Minder vacatures, betere scholing; het zijn mooie vooruitzichten. En straks krijgen we ook nog 55 nieuwe voertuigen."