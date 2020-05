Update: Politie plaatste ook microfoons in auto journalist

Justitie in Rotterdam heeft woensdag voor de derde keer in een jaar excuses moeten aanbieden aan een journalist. Na Robert Bas (NOS) en fotograaf Joey Bremer gaat het deze keer om de Vlaardingse fotograaf Patrick van den Hurk.

Van den Hurk kwam net als Bremer in beeld tijdens een serie van autobranden in Vlaardingen in 2016. Toen is volgens justitie drie keer sprake geweest van de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden: twee keer zijn telefoongegevens opgevraagd en ook is de journalist geobserveerd. Zowel Bremer als Van den Hurk is vrijuit gegaan in het onderzoek.

Verdachte

In de periode 2016-2017 is Van den Hurk, ook in een ander onderzoek als verdachte aangemerkt. Toen werden eveneens bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet. Naast het afluisteren van (tele)communicatie van de fotograaf, is zijn woning doorzocht. De zaak is geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Vrijdag heeft justitie nog een zonde opgebiecht. Het blijkt dat Van den Hurk in het tweede onderzoek ook is afgeluisterd in zijn auto. Daarvoor zijn zonder medeweten microfoons in de auto geplaatst.

Bij het inzetten van de bevoegdheden werden door justitie regels overtreden. Van den Hurk had als journalist moeten worden geïnformeerd over het inzetten van de eerdergenoemde middelen. Dat is woensdag alsnog gebeurd.

"Deze meneer is destijds ten onrechte niet als journalist aangemerkt. Daarom hebben wij excuses aangeboden. Enerzijds voor het toepassen van dwangmiddelen, anderzijds ook voor het niet eerder informeren van de persfotograaf", zegt persofficier Ernst Pols.

Pols zegt ook niet uit te sluiten dat na de drie recente gevallen nog meer opsporingsbevoegdheden tegen journalisten zijn ingezet. "Daarvoor durf ik mijn hand niet in het vuur te steken." Ook schoon schip maken door de namen van willekeurige journalisten in het systeem te zoeken kan niet. "Zo werkt het systeem niet. Je moet echt specifiek zoeken", zegt hij.

Verrassing

Volgens Van den Hurk heeft hij vanmorgen pas te horen gekregen dat ook hij ten onrechte is gevolgd. "Toen Joey (Bremer, red.) erachter kwam dat dit speelde, heb ik een WOB-verzoek ingediend, om te kijken of het ook bij mij speelde. Vorige week heb ik toen een uitnodiging gehad voor een gesprek. Dat heeft vanmorgen plaatsgevonden. En dat bleek dus een excuusgesprek te zijn."

"Het was schrikken", gaat Van den Hurk verder. "Eigenlijk is het een antwoord op mijn WOB-verzoek, maar tegelijkertijd komen er honderden vragen bij. Daarvan is nog steeds een deel niet beantwoord."

Volgens Van den Hurk komt het verhaal van justitie grotendeels overeen met hetgeen Joey Bremer eerder al te horen had gekregen. "Ze balen er enorm van, vertelden ze me", legt hij uit. "Keer op keer wordt er gezegd 'er is niks meer', maar dan komt er toch weer wat boven water. Dit heb ik nota bene zelf moeten aanvragen. Waarschijnlijk is er nog meer, want ze zijn nog steeds in de systemen bezig."

Van den Hurk is inmiddels geen journalist meer. "En dit heeft daar wel een rol ingespeeld. De tips die ik binnen kreeg, leverden niet het materiaal op dat ik kon verkopen. Dt heeft hier waarschijnlijk wel mee te maken. Op deze manier is mijn carriëre om zeep geholpen."