Camerawagens Rotterdam van de straat na afschalen coronamaatregelen

De veelbesproken camerawagens, waarmee de gemeente Rotterdam de afgelopen maanden bewoners heeft gefilmd die zich niet aan de coronaregels houden, gaan van de straat. Dat gebeurt volgens burgemeester Aboutaleb na afschalen noodmaatregelen vanwege corona. D66-raadslid Nadia Arsieni is blij met het besluit: “Na wekenlange onduidelijkheid over de proportionaliteit van deze inzet en onvoldoende waarborgen voor privacy van Rotterdammers, is dit het enige juiste besluit.”

De gemeente Rotterdam zette sinds het paasweekeinde van 10 april camerawagens in om Rotterdammers te filmen die zich niet aan de coronaregels houden. De gemeenteraad was hierover vooraf niet geïnformeerd. “Met dusdanig ingrijpende middelen is het wat ons betreft uiterst dubieus dat de raad en ook de inwoners van Rotterdam hier vooraf niets van wisten”, aldus Arsieni.

Een hoop onduidelijk

Daarnaast is er al die tijd een hoop onduidelijk gebleven rond de camerawagens. Zo was er tegenstrijdige informatie over de bewaartermijn van de beelden, de bestuurders van de wagens en is het nog steeds niet duidelijk of de camerawagens wel of geen signalementen kunnen herkennen.

Bovendien heeft de gemeente, in de afgelopen 6 weken, nog steeds geen zogeheten Data Protection Impact Assessment (DPIA) afgerond. Dit is een verplicht privacyprotocol. De gemeente werd eerder al op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens, waarna de wagens een paar dagen van de weg zijn gehaald.

Evaluatie

De uitgebreide evaluatie die naar de raad zou komen, bleef de afgelopen week uit. Inmiddels heeft burgemeester Aboutaleb – in overleg met de driehoek – besloten om de wagens vanaf 1 juni niet langer in te zetten. De nieuwe noodverordening van 1 juni zal zich minder richten op groepsvorming in de buitenruimte, waardoor de wagens niet meer nodig zijn, aldus de burgemeester in een brief aan de raad.