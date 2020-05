Wapenhandelaren liepen in de val van de undercoveragenten

Zes verdachten stonden woensdag terecht tijdens een tussentijdse zitting in Dordrecht. Justitie omschreef hen als 'de leveranciers van de onderwereld'. "Zij verkochten het type wapens dat wordt gebruikt bij liquidaties en terrorisme."

De eerste arrestaties zijn in december verricht. Ook de afgelopen weken zijn daar nog verdachten bijgekomen, onder meer na analyse van het DNA op de wapens. In totaal zijn er meer dan twintig verdachten: vermeende handelaren en hun klanten.

Familie

Drie hoofdverdachten zijn familie van elkaar: de broers Marko (32) en Marin S. (24) uit Capelle aan den IJssel en hun neef Filip S. (24) uit Rotterdam. Met name die laatste zou direct contact hebben gehad met de undercoveragenten.

Filip S. zei woensdag: "Ik weet dat ik een foutje heb gemaakt. Ik heb er spijt van en wil graag terugkeren in de samenleving." Zijn neven beroepen zich op hun zwijgrecht.

Marko S. is eerder veroordeeld tot twintig maanden cel voor wapenhandel. In die zaak werd ook zijn vader veroordeeld. De man is naar Kroatië gevlucht, maar hij is inmiddels weer gearresteerd. Hij moet nog aan Nederland worden uitgeleverd om zijn straf uit te zitten.

Persoonsverwisseling

De zitting van woensdag kreeg onverwacht nog een extra familiair karakter. Verdachte Zakaria L. (28) moest vanuit het Huis van Bewaring in Dordrecht voor de camera komen voor het telehoren, maar de rechter zag dat het een andere verdachte was met dezelfde achternaam. Het bleek de oom van Zakaria te zijn, die toevallig ook vastzit in Dordrecht. Hij was per ongeluk verwisseld door het personeel.

Zakaria L. heeft volgens justitie een kleinere rol gespeeld. In zijn woning vond de overdracht van wapens plaats. Filip S. heeft tegen de undercoveragenten gezegd dat de broers Marko en Marin zelf geen wapens in huis wilden hebben en daar anderen voor gebruikten.

Tijdens het omvangrijke onderzoek stuitte de recherche nog op een ander misdrijf, dat losstaat van de wapenhandel. Marko en Marin S. runnen een uitzendbureau in Capelle aan den IJssel. De broers zouden smeergeld hebben betaald aan voormannen, zodat die hun werknemers bij IHC Holland plaatsten. De scheepswerf wist daar niets van.

Schietpartijen

Justitie liet woensdag al doorschemeren dat die in de wapenzaak met forse strafeisen gaat komen. "Het zou zomaar kunnen dat we gaan afwijken van de richtlijn van negen maanden cel per wapen. Het bestrijden van het wapenbezit heeft prioriteit bij ons. Dat is ingegeven door het stijgend aantal schietpartijen. Kijk alleen maar naar de recente incidenten in Rotterdam."

De verdachten deden woensdag een beroep op de rechter om hen voorlopig naar huis te sturen, maar dat is in alle gevallen afgewezen. Ze zitten nu een half jaar vast.

Verdachte Guus K. (30) deed zijn verzoek op een bijzondere manier: hij las een brief van zijn moeder voor, gericht aan de rechter. "Door de coronacrisis kan ik hem al twee maanden niet bezoeken. Mijn kleinkinderen missen hun vader. Hij heeft zwaar overgewicht en astma en is daarom kwetsbaarder voor corona." Maar ook in dit geval was de rechter niet te vermurwen.

De zaak gaat over drie maanden verder. Het is nog niet bekend wanneer het tot een inhoudelijke behandeling komt.