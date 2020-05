Rotterdamse horeca-uitbater gaat gasten waarschuwen bij coronagevallen

Een van de strikte voorwaarden waaronder gasten welkom zijn is dat er een 'checkgesprek' plaatsvindt om uit te sluiten dat de klant coronaverschijnselen heeft.

Marco Bunk van café-restaurant Wilskracht in Rotterdam-Alexander wil verder gaan dan dat.

Het checkgesprek is bij hem een vragenlijst op papier, waarop onder meer contactgegevens worden ingevuld. Die wil hij nadien eventueel kunnen gebruiken, om mensen te waarschuwen als er tijdens hun bezoek ook iemand was bij wie later corona wordt vastgesteld.

Privacy

Volgens Bunk is dat niet in strijd met privacy wetgeving: "In de huisregels staat dat we deze informatie expliciet bewaren en gebruiken voor alleen dit doel. Daarna wordt het ook vernietigd. En mensen geven er ook toestemming voor."

In de huisregels staat ook de oproep aan de gast om Wilskracht te informeren als hij of zij in de dagen na het bezoek toch ziek blijkt te zijn. "Ik vergelijk het met een familie- en vriendengroep. Als daar iemand bepaalde symptomen heeft dan breng je elkaar ook op de hoogte."

Niet verplicht

Marco Bunk is ook de spreekbuis van de Rotterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, maar dit doet hij als individueel horeca-ondernemer. "Ik weet dat er collega-ondernemers zijn die ook met de gedachte spelen. Dit is niet verplicht, maar het gesprekje aan het begin is wel verplicht en het is aan iedere individuele ondernemer zelf hoe dat in te vullen. Ik denk hierin een heel goed antwoord te hebben gevonden."