Sportscholen mogelijk eerder open: eigenaren reageren gevarieerd

Bij sportschoolhouder Roxanne van Berkel uit Hendrik-Ido-Ambacht staat 1 juli al met rood in haar agenda omcirkeld. Want dan mag haar sportschool eindelijk weer open. "We wisten al wat er achter de schermen aan de gang was. Eigenlijk staat mijn telefoon al heel de dag roodgloeiend", vertelt ze.

Sportscholen kunnen mogelijk al vanaf 1 juli in plaats van 1 september hun activiteiten voortzetten. Dat is besloten in het coronacrisisberaad van het kabinet. Sportschoolhouders reageren wisselend op het besluit.

Eerder deze week bood Van Berkel aan de Tweede Kamer al een digitale petitie met meer dan 120 duizend handtekeningen aan om sportscholen sneller te heropenen. Na het indienen van de petitie steeg het aantal handtekeningen nog eens, merkt Van Berkel op.

Het kabinet houdt nog een slag om de arm, want het aantal mensen met corona mag namelijk niet opnieuw zijn toegenomen. "Dat is altijd noodzakelijk om te benoemen", vindt Van Berkel. "Ik verwacht dat 1 juli gewoon 1 juli is. Daar ga ik gewoon van uit." Volgens Van Berkel is haar sportschool al klaar voor de heropening. "Maar dit geeft ons meer mogelijkheid en tijd om dingen uit te werken en op adem te komen."

Redan: 'Lekker knallen'

Sportschooleigenaar Iwan Redan is ook positief over het nieuws: "Ik heb net gedanst en het heel hard uitgegild tijdens de groepsles die we buiten hadden." De voormalig profvoetballer benadrukt dat hij zich aan de coronamaatregelen zal houden.

De sportschool van Redan heeft een grote parkeerplaats, waardoor hij met zijn leden buiten aan de slag kan. "Rolluik open, spullen naar buiten en dan lekker knallen", somt hij op.

Dat de sportscholen pas 1 juli eventueel weer open mogen, is nog steeds niet ideaal, vindt Redan. "Maar ik ben begonnen in het Vroesenpark, waar ik vier jaar lang in regen, wind en onweer bezig ben geweest. Een maandje overbruggen is voor mij niet erg. We zitten nu lekker in de zomertijd. Dit overbruggen we ook wel", is Redan optimistisch.

Esajas: 'Het slaat nergens op'

Maar niet iedere sportschoolhouder is blij met een mogelijke versoepeling. Errol Esajas heeft een sportschool in Rotterdam-Zuid en noemt het 'belachelijk' dat sportscholen pas op 1 juli eventueel weer open kunnen.

"1 september, 1 juli... terwijl we alle mogelijkheden hebben om eerder open te gaan. Het kost heel veel geld", briest Esajas. "Er wordt gewoon een datum van 1 juli genomen. Ik vraag me af: waarom niet nu? Ik begrijp het niet." Volgens Esajas wordt hier willekeur toegepast. "Het slaat nergens op."

De tekst gaat verder onder de video.



Politie aan de deur

Twee weken geleden nam Rijnmond een kijkje bij de sportschool van Esajas. Dat heeft volgens hem onbedoeld ook tot ongewenst bezoek geleid. "Eén van de gevolgen is dat regelmatig de politie aan de deur staat. Die komt controleren of we iets doen. Het is alsof we ervoor gestraft worden", zegt hij.

Volgens Esajas bellen mensen naar Meldpunt Anoniem om te vertellen dat er mogelijk getraind wordt. Hij heeft dit vorige week twee keer meegemaakt. "Alleen de fysiotherapeut is bij ons bezig. Die mag bij ons alles doen, wij niet. De fysiotherapeut mag dan verklaren waarom hij met klanten bezig is", legt de Rotterdammer uit.

Esajas had met de sluiting van sportscholen kunnen leven als hij een duidelijke reden had gekregen waarom ze dicht moesten. "Maar die heb ik nog steeds niet gehoord", zegt hij. Esajas houdt een dubbel gevoel aan de coronamaatregelen over. "Mensen lopen in winkelcentra en IKEA over elkaar heen. Daar mag gewoon gelopen worden, maar bij ons dus niet."

Lees meer