Studeren in coronatijd: hoe kan je het betalen?

De uitbraak van het coronavirus zet alles in een nieuw perspectief. Kan je na je middelbare schoolperiode bijvoorbeeld nog wel gaan studeren? Is er wel genoeg geld beschikbaar? En als je gaat bijlenen, hoeveel dan?

"Het is inderdaad wel anders", legt Karin Radstaak van het Nibud uit. "Veel studenten hebben een bijbaan. Maar hoeveel van die bijbanen zijn er nu nog over? De horeca ligt vrijwel helemaal stil en het is maar de vraag hoe dat verder gaat."

Het vraagt wat creativiteit, zegt Radstaak. Want tegelijkertijd zijn er ook andere branches die nu meer mogelijkheden bieden. "Kijk maar naar de bezorgdiensten", legt ze uit. "Mogelijk kan je als student daar nog aan het werk."

Studentenleven

Gemiddeld geeft een student per maand zo'n zeshonderd euro (thuiswonend) tot elfhonderd euro (uitwonend) uit aan het dagelijks leven. "Je hoeft natuurlijk niet per se op kamers te gaan", zegt Radstaak. "Thuis blijven is een stuk goedkoper."

Maar een beurs kan een oplossing bieden. "Je kan per maand maximaal duizend euro lenen", gaat Radstaak verder. "Maar dan hou je aan het einde van je studie wel een enorme schuld over. Maar voor sommige studenten is het de enige manier om een studie te doen."

Beleggen

Dat er studenten zijn die het bedrag niet nodig hebben, maar gebruiken om bijvoorbeeld te beleggen, vindt Radstaak een minder goed idee. "De schuld loopt wel op", zegt ze. "Natuurlijk is de rente momenteel nul procent, dus ik snap waarom het interessant is. Maar in 35 jaar verandert de rente zeven keer. Als je een huis wilt kopen, dan ziet de hypotheekadviseur die studieschuld ook staan. Dus of het slim is, ik weet het niet. "

Gelukkig heeft Radstaak wel wat andere tips: "Kijk of je zoveel mogelijk dingen kan delen, zoals een abonnement op internet of televisie. Probeer tweedehands meubels aan te schaffen. Dat maakt het allemaal zo makkelijk goedkoper."

