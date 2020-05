Hij staat! Schiedamse Korenbeurs in Lego

De Korenbeurs in Schiedam heeft een zusje in Lego. De afgelopen weken werden heimelijk zo'n 35 duizend plastic steentjes op elkaar gezet. Deze week ging de bibliotheek in De Korenbeurs weer open en staat het miniatuur te pronken voor het publiek.

De bibliotheek viert dit jaar het 100-jarig bestaan. De coronacrisis gooide roet in het eten en alle festiviteiten werden afgeblazen. Het plan om en plein public te bouwen kon niet doorgaan. "We hebben moeten improviseren maar goede Legobouwers gevonden die geen afstand hoefden te houden, omdat ze uit één huishouden komen", vertelt Jan van Bergen en Henegouwen van de jubilerende bieb in Schiedam.

'Lego Masters'

Het ruim tachtig kilo wegende plastic gevaarte staat op een stellage die op en neer kan. "Zo kunnen mensen ook door het nagemaakte glazen dak het interieur zien. Natuurgetrouw nagemaakt. De bomen, maar ook onze beroemde hanglamp van jeneverglaasjes", lacht Van Bergen en Henegouwen. "We hadden niet kunnen verzinnen dat Lego ineens weer zo populair is geworden door de serie Lego Masters op tv en door de coronacrisis. Mensen zitten veel thuis en halen het oude Lego weer tevoorschijn."

Belangstellenden kunnen de miniatuur-Korenbeurs van dichtbij bekijken. "We hebben looproutes hier, maar je kunt erbij komen. Mensen vinden het leuk. Het is zo grappig om te zien hoe details van het gebouw in Lego zijn gemaakt." Niet alleen de binnenkant is natuurgetrouw nagebouwd maar ook de ornamenten aan de buitenkant van het 18e eeuwse gebouw zijn creatief met bestaande Legosteentjes gemaakt.

Monnikenwerk

Of de Lego-Korenbeurs een vaste plek krijgt in de bibliotheek is nog de vraag. "Een van de belangrijkste sponsors van dit project zou 'm ook wel in zijn kantoor willen hebben." Voorlopig kunnen bezoekers van de bibliotheek in De Korenbeurs het resultaat van het monnikenwerk bewonderen.