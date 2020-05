Kees probeert het mysterie van de knakpaling te ontrafelen

Dat is althans de theorie. Daarom brengen Sportvisserij Nederland en RAVON in een groot onderzoek de knakpaling in kaart. Vrijwilliger en sportvisser Kees Michielsen is één keer per week te vinden aan de oevers van de rivier, op zoek naar knakpalingen. "De paling is een bedreigde diersoort. Elke dode paling is er één te veel."

Hij is één van de vrijwilligers die een stuk van de Waal inspecteren op knakpalingen. Bij een nieuwe vondst worden foto's gemaakt, zodat de herkomst van de verwondingen herleid kunnen worden. Daarna wordt de paling gemeten en gewogen. Tot slot neemt de vrijwilliger een monster van de aal voor onderzoek.

Dit jaar heeft Kees nog geen knakpalingen gevonden. Hij zegt dat ze veel in het najaar voorkomen. "Ze willen dan paren en richting zee." Ondanks dit gegeven, blijft Kees positief en zoeken. "Ik heb elke dag goeie hoop dat ik zo'n dikke paling vind."

De rivier de Waal staat centraal in het onderzoek. In onze regio vervolgt de paling daarna zijn weg naar zee via de Boven-Merwede en Beneden-Merwede richting Dordrecht. Het onderzoek van Sportvisserij Nederland en RAVON loopt nog dit en volgend jaar.