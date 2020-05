Plan voor de horeca: 'Witte de Withstraat dan toch tijdelijk autoluw'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft dat woensdagavond tegen raadsleden gezegd in een commissievergadering over de plannen voor de Rotterdamse horeca. De rijbaan is dan gereserveerd voor voetgangers en fietsers. Van die weg wordt er een eenrichtingsverkeer gemaakt.

'Waarschijnlijk komen niet meer mensen'

Aboutaleb verwacht niet dat er nu een toename van de geluidsoverlast zal zijn. "Zelfs met vierkante meters erbij, zullen waarschijnlijk niet meer mensen gaan komen vanwege de anderhalve meter afstand", zegt Aboutaleb. "De café-eigenaren mogen blij zijn als ze met uitbreiding van vierkante meters hetzelfde aantal gasten zullen halen."

Ook zal er geen muziek op het terras toegestaan worden. Aboutaleb: "Dat ga ik niet toestaan. Het is alleen mogelijk om te eten en drinken. De geluidswet blijft gehandhaafd. Als een ondernemer het te bont maakt, dan treden we op."

De uitbreiding zou tot 1 november duren. Dat is het einde van het terrasseizoen. De uitbreiding kan niet voor volgend jaar gelden.

Niet de hele straat één terras

Eerder zei Aboutaleb niets voor het autoluw maken van de Witte de Withstraat te voelen. "Dat had ermee te maken dat in het oorspronkelijke plan men er vanuit ging om de straat zelf als terras te gebruiken. Daar had ik geen zin in".

Aboutaleb wees er eerder op dat bij zo'n 'mega-terras' de kans op nieuwe besmettingen met het virus te groot zou zijn.