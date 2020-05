Station Rotterdam Alexander is straks een stationshal voor zowel metro- als treinreiziger

Binnen klinkt het geluid van schroeftollen die overuren draaien. Buiten sta je nog tot je enkels in het zand. Reizigers kiezen hun weg langs gele omleidingsborden, de aanwijzingen van verkeersregelaars volgend. Je zult het niet geloven, maar over vijf dagen, op dinsdag 2 juni, gaat het nieuwe station Rotterdam Alexander open. Rijnmond nam woensdag alvast een kijkje.

Hoe je ook reist, waar je ook vandaan komt, de grote hoge stationshal is de plek waar iedereen straks uitkomt. Het is een heel verschil met het oude station. Projectleider Ilse Schutte: "Het treinstation is gebouwd in 1968 en had een heel betonnen karakter. In 1983 is de metro erbij gekomen en is alles steeds meer naar buiten toe uitgegroeid."

Het gebouw voldeed op geen enkele manier meer aan de eisen van de reizigers van vandaag. Schutte: "Zeker met zo'n mooi Rotterdam Centraal wat we hier hebben was dit station hard toe aan verbetering."

Station Rotterdam Alexander is omgetoverd tot een licht, glazen, gebouw. Lopend door de nieuwe hal waar nog druk wordt gebouwd, lijkt het onwaarschijnlijk dat de openingsdatum van 2 juni wordt gehaald. Maar projectleider Schutte is positief. "De afbouwwerkzaamheden zijn al heel ver. De vloer ligt erin en het plafond zit er grotendeels in. De komende dagen worden de puntjes op de 'i' gezet met het ophangen van de bewegwijzering en het plaatsen van de kaartautomaten."

Alles in één

De laatste drie letters van de stationsnaam liggen in noppenfolie op de grond. Klaar om op de gevel te worden aangebracht. In het plafond lopen lijnen die mee lijken te lopen met de richting die de reiziger kiest. De ruimte is 160 vierkante meter groter dan voorheen. Via een loopbrug of roltrap bereik je de twee bovenliggende treinperrons.

De trein en de metro zitten onder één dak. Schutte: "Dat betekent dat we de metroperrons het station in gehaald hebben. We hebben hier straks een stationshal voor zowel de metro- als de treinreiziger."

Lopen via de loopbrug

Omdat een grote groep reizigers op Rotterdam Alexander overstapt van de trein vanuit Gouda/Utrecht naar de metro richting Vlaardingen-West, is een gloednieuwe loopbrug bedacht. Daardoor blijven ze binnen het gebouw. Dat scheelt bij regen een nat pak én het is veiliger.

"Voorheen moest je buiten het gebouw van de trein naar het metroperron richting Vlaardingen-West lopen. Als mensen haast hebben doen ze soms rare dingen en dat betekent dat ze in sommige gevallen onder de slagbomen door doken." Schutte vervolgt: "Dat is nu dus niet meer nodig, want je kan straks via de loopbrug binnen het gebouw."

Vijf miljoen duurder

De bouw van het nieuwe station Rotterdam Alexander werd geraamd op 12 miljoen euro. Uiteindelijk zijn de kosten opgelopen tot 17 miljoen. De bouwers werden bij de sloop geconfronteerd met een tegenvaller.

Schutte:"De bestaande constructie was anders dan verwacht. Daardoor moest het ontwerp aangepast worden. Er liepen bijvoorbeeld balken op plekken die we niet voorzien hadden. Verder bleek dat kabels en leidingen in de buurt van de overweg veel dieper lagen dan we hadden verwacht. Dan loop je uit in de tijd en dan gaan de kosten heel snel omhoog."

Anderhalve meter

Het gemiddelde aantal van de verwachte 37 duizend reizigers per dag zal voorlopig uitblijven. Door de coronacrisis is het aantal treinreizigers drastisch gedaald, tot vijftien procent van normaal. Komende maand zal de NS de volledige dienstregeling volgen. Met inachtneming van de coronamaatregelen kan dan slechts 40 procent van de ruimte door reizigers worden benut.

Petit fours

De bouwers hebben er alle vertrouwen in dat het station er dinsdag 2 juni spic en span bij ligt. De buitenboel valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam. Vrijdag wordt het fietspad geasfalteerd. Stapels trottoirtegels liggen klaar voor verwerking. En nu maar hopen dat de bakker op tijd is met de petit fours.