Het weer van vandaag: zon, zon en nog eens zon

Vandaag schijnt de zon volop in het Rijnmondgebied en wordt het landinwaarts 20 graden. De noordenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vanavond gaat de zon onder om 21:48 uur. De nacht verloopt helder en daarbij koelt het af naar 7 graden. De zwakke tot matige wind waait uit het noordoosten.

Morgen is het stralend zonnig en wordt het 's middags 21 graden. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4.

Vooruitzichten

Het gehele Pinksterweekend staat in het teken van een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië. Het betekent zon, zon en nog eens zonneschijn. In de middag wordt het landinwaarts 24 graden, alleen op 1ste Pinksterdag is het een fractie minder warm.