GGD-arts over extra tests: 'Zo krijgen we de epidemie onder controle'

Iedereen met coronaklachten kan vanaf volgende week getest worden. Erik de Jonge, arts maatschappij en gezondheid bij de GGD in Rotterdam, vertelt op Radio Rijnmond hoe dit in zijn werk gaat.

Volgens De Jonge is het lastig te verklaren waarom in Rotterdam een hoog aantal besmettingen is. "Het grote aantal mensen in onze stad speelt zeker een rol. In een grote stad wonen veel mensen bij elkaar, dus dan zijn er meer besmettingen."

Toch zijn in Rotterdam meer besmettingen dan in Amsterdam en Den Haag. "Tot op zekere hoogte is het lastig daar een verklaring voor te geven", zegt De Jonge. "Een reden zien we in het begin van de epidemie. In Brabant waren veel besmettingen en dat is dichter bij dit gebied. Waarschijnlijk zijn er mensen in onze regio die het virus van daaruit hebben meegenomen."

Epidemie onder controle

Op dit moment is de testcapaciteit in Nederland beperkt. Vanaf volgende week kan iedereen zich laten testen. "Dat wordt een breekpunt, ook in de bestrijding. Zo kunnen we nieuwe gevallen opsporen en hun contacten vragen een tijdje thuis te blijven. Zo krijgen we de epidemie onder controle."

In Rotterdam zijn op dit moment al twee testlocaties, bij het Topsportcentrum op Zuid en in Rotterdam-Alexander. "Er gaan nu ook locaties open in Middelharnis, in Nissewaard en in Schiedam. Ook hebben we twee campers die we op verschillende locaties kunnen inzetten."

Direct naar de GGD

De testresultaten zijn ongeveer binnen een dag beschikbaar. De uitslag wordt zo snel mogelijk telefonisch doorgegeven. "Bij de GGD zit een groot team klaar om de mensen op de hoogte te brengen van hun testuitslagen en om het contactonderzoek te doen. Als er sprake is geweest van hoog risico. Om te vragen of die contacten ook even rust te houden."

Rotterdammers die getest willen worden, kunnen direct de GGD bellen. "De huisarts hoef je niet meer te bellen. Je kunt direct contact opnemen met de GGD. Dan is er een kort gesprek over je klachten en plannen we de test in."

