Ex-patiënt werkt nu op corona-afdeling: 'Ik heb niet die angst van het proberen te voorkomen'

Norbert Hendrik (48) is weer beter. In maart kreeg de Rotterdammer naar alle waarschijnlijkheid corona, toch hij werd nooit getest. Hij was er een aantal weken flink ziek van, maar werkt nu met coronapatiënten in een ziekenhuis in Limburg. "Het voelt als een soort bevrijding, ik heb niet die angst van het proberen te voorkomen."

Hij was een van de eerste Nederlanders die het virus kreeg. Ondertussen is de Rotterdammer alweer negen weken genezen. "Ik heb nog wel wat restverschijnselen, ik voel me een beetje astmatisch en ben kortademig."

De eerste drie weken knapte Norbert snel op. "Daarna bleef ik op een plateau hangen en dat is er eigenlijk nog steeds. Ik ben vrijdag wezen bloedprikken en een longfoto laten maken. Hopelijk komt daaruit naar voren dat er toch verbeteringen zijn."

Toen Norbert waarschijnlijk corona kreeg, was er nog geen voldoende testcapaciteit. "Er is niet vastgesteld dat ik het had. Pas toen ik hersteld was, kwam er meer testcapaciteit. En er is nog geen test waarmee ze achteraf kunnen testen of ik het heb gehad."

Verpleegkundige op corona-afdeling

Het is nog steeds niet duidelijk of Norbert het virus echt heeft gehad. "Maar ik heb me erbij neergelegd dat het corona was en de huisarts ook." Nu hij weer aan het werk is, is hij hoofdverpleegkundige van de corona-afdeling van het ziekenhuis waar hij werkt. "Ook hier in Limburg is de piek eraf, we hebben nog maar twee patiënten. Volgende week hoop ik weer terug te gaan naar Rotterdam."

Doordat hij ervaring heeft met de ziekte, is zijn werk in het ziekenhuis ook anders. "Het voelt als een soort bevrijding, ik heb niet die angst dat ik het probeer te voorkomen. Daardoor voel ik me vrij om te werken zonder dat ik bang ben besmet te raken. Dat maakt dat ik fijner werk en op straat loop."

