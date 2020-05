Historische Joodse geveltekst na zeventig jaar weer zichtbaar

De historische tekst 'Uw adres is Het Wonder' wordt donderdag teruggeplaatst op de gevel van een winkel in Rotterdam-Noord. De ruim zeventig jaar oude Joodse tekst werd eind januari ontdekt bij werkzaamheden en werd toen op het nippertje gered.

Bouwvakkers waren begin dit jaar bezig met het uitbreiden van een textielwinkel aan de Noordmolenstraat. Bij het verwijderen van betimmering boven het pand kwam de tekst naar voren. Een bouwvakker stond al met een zaag in de aanslag om de letters van de gevel te halen, maar die poging kon gelukkig verijdeld worden.

Achter de tekst gaat een schrijnend verhaal schuil, zo bleek later. "Een Joodse familie is eigenaar geweest van deze winkel", zegt Anne Jongstra van het Stadsarchief Rotterdam. "Zij hadden een zogeheten manifacturenhandel, een textielwinkel. Het treurige is dat de familie in de oorlog is vermoord in Auschwitz. Het is een van de weinige overblijfselen van die grote Joodse gemeenschap die in Rotterdam was. Dat maakt deze tekst heel bijzonder."

Opknapbeurt

De tekst is al zeker zeventig jaar oud, maar is destijds verdwenen achter een nieuwe gevel. Het resultaat: houtrot en een verflaag die niet meer in topconditie verkeerde. Medewerkers van Restauratie Werkplaats Schiedam zijn in opdracht van de gemeente Rotterdam aan de slag gegaan met het opknappen van het gevelbord.

"Het herinnert aan tijden uit het verleden, toen winkels nog een puibord hadden", legt Joost Bijnen van Bureau Monumenten en Cultuurhistorie van de gemeente Rotterdam uit. "Dat bord werd vroeger vaak hergebruikt en overschilderd. Zo hebben we ontdekt dat onder de tekst nog minstens tien verflagen zitten. Daar is alleen niets meer van te lezen."

De restaurateurs gingen precies te werk. "Het bord is handmatig geschuurd, zodat al die oude verflagen ook nog op het bord zitten. Ook is zo weinig mogelijk hout vervangen. Wat heel slecht was, moest wel, maar het overige hout is behandeld."

In tegenstelling tot de afgelopen tientallen jaren, wordt de tekst nu wel zichtbaar teruggeplaatst. Maar wordt het bord daardoor niet blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden? Bijnen: "We hebben het zodanig laten herstellen, dat het minimaal enkele jaren behouden kan blijven zonder een nieuwe schilderbeurt."