Breuk kost Leefbaar en Stem van Krimpen plek in nieuwe coalitie

Stem van Krimpen, met SGP de grootste partij, valt in de nieuwe samenstelling buiten de boot. SGP en Stem hebben beiden vijf zetels in de negentien zetels tellende raad.

Krimpen zit sinds december zonder dagelijks bestuur. De voormalige coalitie van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD en D66 klapte eind vorig jaar vanwege een jongerencentrum. Dat werd niet meer gebruikt en moest een nieuwe bestemming krijgen.

Het pand bleek echter al maanden eerder te zijn verkocht, zonder dat de raad het wist. Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen gaven toen aan geen vertrouwen meer te hebben in die coalitie.

Formatiegesprekken voor een nieuwe coalitie liepen sindsdien op niets uit. Half maart begonnen de huidige zes partijen met gesprekken over het vormen van de huidige, nieuwe coalitie.

Volgens de zes partijen was het van belang dat Krimpen snel weer een dagelijks bestuur had, om besluiten te kunnen nemen in de coronacrisis. Onder het motto 'Evenwichtig door de crisis' in gedachten, zeggen de partijen verbinding te willen zoeken met de overige fracties in de gemeenteraad.