Taartactie voor en door jongeren met verstandelijke beperking kan verder dankzij Rijnmond Helpt

Bij Fröbel in Rotterdam kun je normaal gesproken terecht voor onder meer een heerlijke lunch of taart, speciaal voor jou klaargemaakt door jongeren met een verstandelijke beperking. Maar door de coronacrisis ligt het project nu grotendeels stil...

Desondanks heeft Fröbel de laatste maanden zeker niet stilgezeten. Sinds halverwege maart bakken ze taarten en bezorgen deze samen met door de Fröbelmedewerkers gemaakte kaarten bij zorginstellingen waar oude bewoners verblijven. In maart en begin april zijn zo ruim 1500 mensen (zorgpersoneel en bewoners) verblijd met taarten en soepen van Fröbel, verdeeld over vijftig zorglocaties in Rotterdam.

Maar dat is niet het enige, vertelt oprichter Saskia Warnaar. "Wij zijn afgelopen tijd bezig geweest met taarten bezorgen aan jongeren met een beperking, die op dit moment het huis niet uit mogen. Het bezorgen van een taart doet hen echt goed en daar krijgen wij superveel energie van. We willen graag door met dit soort mooie acties."

Met taart en kaart in de truttenschudder

Om door te kunnen met de 'Geef een taartactie' en meer jongeren met een verstandelijke beperking op te vrolijken, werd presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt ingeschakeld.

En zo rijdt Sander richting Fröbel, om in ieder geval een Rijnmond-taart te bezorgen. "Je ziet, ik heb een beetje een truttenschudder als auto, dus de taart heeft een beetje gewankeld", vertelt hij bij aankomst tegen Saskia. Maar uiteraard gaat het niet om de taart, er zit ook een kaart in de doos...

Rijnmond Helpt geeft namelijk, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken, 2500 euro aan Fröbel. Hoe veel taarten je daarvan kunt bakken? "Ik denk dat we hier wel 1500 mensen blij mee kunnen maken", reageert een blije Saskia: