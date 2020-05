Cocaïne en 275.000 euro cashgeld gevonden in 'leegstaand' pand in Rotterdam

De politie heeft deze week vier Albanezen aangehouden na de vondst van 275.000 euro cash in twee panden in Rotterdam-Kralingen. Ook werd vijf kilo cocaïne en een doos met patronen gevonden.

Agenten hielden afgelopen dinsdagavond een van de twee panden aan de Meent in de gaten na een binnengekomen tip. Ze zagen een van de mannen uit het pand vertrekken naar een woning aan de Slotstraat.

Even later zagen de agenten de persoon die woning verlaten met een grote boodschappentas. Hij stapte vervolgens in een auto, die de agenten later aan de kant zetten.

De tas van de man was toen leeg, maar na onderzoek bleek de inhoud in een verborgen ruimte onder de handrem verstopt te zitten: vijf kilo cocaïne.

Bij doorzoekingen die volgden in de twee panden vond de politie het geldbedrag en de doos met patronen.

Het pand aan de Slotstraat stond te koop. Mogelijk was het verhuurd door een malafide verhuurmakelaar aan de criminelen.