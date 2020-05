Ched Kappers ontroerd door steun klanten: 'Iedereen wil graag dat we hier niet aan onderdoor gaan'

Ched Kappers in Rotterdam-Zuid heeft de coronacrisis overleefd door de steun van trouwe klanten. "Het is fantastisch dat onze klanten laten zien dat ze zoveel van ons houden."

Ed van den Berg (72) gaf in januari, na meer dan zestig jaar in het vak te hebben gezeten, het stokje over aan zijn dochter Chantal. Zij is ontroerd te zien hoe haar klanten en medewerkers de zaak steunen.

"Wij hebben van onze klanten heel veel support gekregen. Onder meer via een cadeaubon die ze tijdens de weken dat we dicht waren konden kopen. Maar ook nu krijgen we cadeautjes. Mensen die twee keer betalen voor een behandeling of een fooi geven. Dat is echt fantastisch, dat waarderen we enorm. Iedereen wil graag dat we hier niet aan onderdoor gaan.”

En niet alleen hun klanten, maar ook de medewerkers zetten zich vol in voor de zaak. “We zijn nu zeven dagen per week open", vertelt Ed.

Chantal: “We hebben afgesproken dat we ook op zondag de normale uren uitbetalen in plaats van de tweehonderd procent. Hemelvaartsdag zijn we ook open geweest. Ze doen het met een warm hart.” Anders is het voor de zaak financieel niet haalbaar open te blijven. Maar er komt ook een beetje eigen belang bij kijken. “Ze willen gewoon heel graag hier blijven werken.”

Kerstdrukte

Die extra dag open iedere week, kunnen ze wel gebruiken bij Ched. “Wij hebben de eerste twee weken een drukte ervaren alsof het Kerstmis was. Het was gekkenhuis.”

En dat begon al meteen. “De eerste twee dagen nadat we hoorden dat we weer open mochten, hebben we driehonderd telefoontjes gehad. Het was chaos, maar wel zo leuk dat iedereen blij is dat we weer open mochten.”

Hiermee zijn de financiële onzekerheden nog niet helemaal als sneeuw voor de zon verdwenen, maar er is goede hoop bij Chantal. “Als we zo door mogen draaien, dan gaan we het dit jaar wel redden.”

