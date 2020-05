Dordtse basisschool dicht na coronabesmetting leerkrachten

De Don Bosco basisschool in Dordrecht | Beeld: Google Streetview

Twee leerkrachten van basisschool Don Bosco in Dordrecht zijn besmet met het coronavirus. De school in de wijk Crabbehof blijft in elk geval tot dit weekeinde dicht. Het gaat om individuele besmettingen. Volgens GGD-directeur Karel van Hengel hoeven ouders zich geen zorgen te maken.