Iconische voetbalschoen van Kindvall uit Europa Cup-finale in Feyenoord Museum

Jeffrey van Mourik heeft de iconische voetbalschoenen van Ove Kindvall beschikbaar gesteld voor de tentoonstelling '50 jaar Europacup', dat in het Feyenoord museum in De Kuip staat.

Vijftig jaar geleden kreeg de vader van Van Mourik de schoen in handen van oud-voetballer Piet Lagarde. Een jaar of veertig lagen de schoenen in de kelder van Van Mourik in Sliedrecht. De laatste tien jaar had de rechterschoen, waarmee Kindvall de winnende goal maakte in de Europa Cup-finale tegen Celtic, een prominente plek in de winkel.

"Ik denk de mooiste en belangrijkste voetbalschoenen uit de geschiedenis van Feyenoord. Zijn handtekening staat er ook op." Van Mourik zag de laatste weken veel beelden voorbij komen van de Europa Cup-finale van Feyenoord tegen Celtic en plaatste een foto van de schoen online. Het museum van Feyenoord besloot hem te benaderen of hij zijn pronkstuk wilde uitlenen voor de tentoonstelling.

Op de vraag of Van Mourik zeker weet dat zijn vader vijftig jaar geleden niet voor de gek is gehouden met 'nepschoenen' is hij duidelijk. "Ik heb Piet Lagarde van de week nog een keer gebeld of het geen leuk verkooppraatje was. Hij zei dat als hij dat toen zei, dat het ook daadwerkelijk de echte schoenen zijn."

Kindvall



Ove Kindvall zelf bevestigt zelf ook dat het zijn historische kicksen zijn. "Ik weet nog dat ik schoenen van Adidas droeg ja", laat Ove Kindvall zelf in een reactie aan Rijnmond weten. "Die werden op dat moment het meeste verkocht. Ik had zelf twee paar die ik gedurende heel dat seizoen gedragen heb. Het is zo lang geleden dat ik niet meer weet wat ik met die schoenen gedaan heb, maar ik vind het heel erg leuk dat ze nu in het Feyenoord Museum staan."

Op woensdag 3 juni start Feyenoord weer met de rondleidingen door De Kuip en het Feyenoord museum. Daar zijn de schoenen van Kindvall, net als veel andere bijzondere attributen uit het seizoen 1969/1970 te zien.