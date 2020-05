Politie tast nog altijd in duister naar identiteit gevonden man bij Stellendam

De politie heeft nog steeds geen idee van wie de menselijke resten zijn die eind april door een Stellendams schip zijn gevonden. Wel is het DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut nu afgerond.

Uit dat onderzoek blijkt dat het om een man gaat. "Dat vermoeden hadden we al, maar toch moet dat altijd met 100 procent zekerheid worden vastgesteld", laat de politie weten. "De onderdelen van het lichaam die zijn gevonden, matchen allemaal met elkaar. Het gaat dus om één en dezelfde persoon."

Het DNA-profiel is door nationale en internationale databanken gehaald en dat heeft voorlopig nog geen 'hit' opgeleverd.

Het lichaam van de man werd eind april door een Stellendamse kotter uit het water gehaald. Het lichaam zou minder dan een jaar in het water hebben gelegen.

Begraven

De menselijke resten worden binnenkort begraven op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam. Dat is de vaste plek voor mensen van wie de identiteit niet bekend is.

Ook wordt een verzoek gedaan aan justitiële instellingen in het buitenland, of het DNA-profiel daar getoetst kan worden. Mogelijk levert het dan alsnog een match op. Dat verzoek wordt gedaan bij landen die ook aan de Noordzee liggen. Dat is volgens de politie wel een procedure die lange tijd kan gaan duren.

Ook volgt er nog een onderzoek met isotopen. Op basis daarvan kan mogelijk achterhaald worden waar iemand vandaan komt. Op basis van dit onderzoek kan onderzocht worden wat iemand in de laatste jaren heeft gegeten, gedronken en ingeademd.