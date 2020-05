Na beroving domineert angst het leven van Leny

Lichamelijk is ze inmiddels hersteld van de gewelddadige poging tot beroving, maar geestelijk heeft het incident bij haar diepe sporen achtergelaten. Ze neemt in ieder geval geen geld meer mee naar huis.

De 64-jarige Leny rijdt op zaterdagavond 21 maart van de pizzeria naar haar huis aan de Meidoornstraat in Bleiswijk. Een auto met daarin twee mannen volgt haar, maar dat merkt Leny niet op. Wanneer ze tussen 21.30 en 21.45 uur de sleutel in het voordeurslot steekt, krijgt ze plotseling een harde klap in haar nek.

De berovers proberen vervolgens een handtas van haar arm te trekken. Ze valt en wordt een stukje door de voortuin gesleept. Tijdens de val raakt haar arm uit de kom. Leny begint hard te gillen. De berovers slagen er niet in de handtas te bemachtigen.

Als zij vluchten ziet Leny nog net de rugzijde van één van de berovers. Haar man, gekleed in pyjama en op pantoffels, probeert de overvallers nog tevergeefs te achterhalen. Wie heeft inlichtingen over deze beroving?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.