Bejaarde vrouw bestolen na babbeltruc met gebaksdoos

Appartementencomplex ’t Groeneveld aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid.

De verdachten, twee vrouwen en een man, bellen op 30 april rond 15.30 uur bij het 83-jarige slachtoffer aan. De vrouw denkt dat ze één van de vrouwen kent en doet open.

Als de drie binnen zijn wordt het slachtoffer door één vrouw in de keuken aan de praat gehouden. De andere twee doorzoeken het appartement op waardevolle spullen. Ze gaan er uiteindelijk vandoor met geld en sieraden.

Er zijn geen beelden van de daders, wel signalementen. Zij hebben alledrie een licht getint uiterlijk. Verder is één van de vrouwen klein en slank en circa 30 jaar oud. De andere vrouw is ongeveer 35 jaar oud, heeft een gezet postuur en is een stuk langer dan haar handlangster. De man is tussen de 1 meter 70 lang en tussen de 30 en 35 jaar oud.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.