Schrijf de mooiste gedichten met deze tips van dichter Miguel Santos

Ik heb mijn eerste gedicht geschreven en denk dat het heel goed is. Maar hoe weet ik dat zeker? Hoe ging dat bij jou?

"Wat ik weet van mijn gedichten toen ik begon, was dat het technisch gezien geen gedichten waren, maar gewoon korte gedachten en hersenspinsels. Dat heb ik op papier gezet. Pas later kwam daar, door veel lezen, klein beetje opletten tijdens Nederlands, meer vorm in. Heel veel oefenen, blijf schrijven, dingen uitproberen en zoeken naar een passende vorm van wat je wil zeggen", geeft de dichter aan. Bekijk de onderstaande video voor de rest van zijn antwoord.

Mag je een rijmwoordenboek gebruiken als je serieuze gedichten schrijft of vind je dat absoluut niet kunnen? Welke hulpmiddelen gebruik jij?

"Zelf gebruik ik geen eindrijm, dus heb ik niet zoveel aan een rijmwoordenboek. Ik heb er wél een. Het gebruik van rijm is het heel goed kunnen puzzelen om precies dat juiste rijmwoordje te vinden wat het gevoel, de emotie en de ontwikkeling binnen een gedicht alleen maar sterker maakt. Dus als je daarvoor een rijmwoordenboek nodig hebt, dan is dat een heel goed hulpmiddel", vertelt Santos.

Ik ben net begonnen als dichter. Hoe weet ik dat ik er klaar voor ben om mijn eigen eerste dichtbundel uit te brengen? Hoe ging dat in jouw geval?

"In mijn geval ging dat heel spontaan. Ik had een gesprek met iemand van de organisatie van het festival 'De Dag van de Romantische Muziek' en tijdens het gesprek werd gevraagd of ik weleens een dichtbundel had uitgebracht en of ik weleens had gedacht om dat in eigen beheer uit te brengen." Benieuwd hoe dit verhaal afloopt? Bekijk dan de video hieronder.

