Kijk nu terug: de laatste Geloof in Rijnmond

Geloof in Rijnmond was sinds half maart op tv, als alternatief voor de kerkdiensten die niet meer mogelijk waren door de uitbraak van het coronavirus. De uitzending van deze zondag komt uit de Laurenskerk en heeft als voorgangers: dominee Bernard van Verschuer, predikant Maaskant Open Grenzen en dominee Harold Schorren, citypastor en predikant Laurenspastoraat. Lector is Franklin Gomez, voorganger van de Dios Esta Obrando Pinksterkerk op Rotterdam-zuid.

Het orgel wordt bespeeld door Hayo Boerema. Martha Bosch, Mirjam van den Hoek, Femke van Driel Janneke van der Linden, Gijsbert Westland, Wiecher Mandemaker, Jildert Denneman en Jan Korteweg vormen het koor.

Geloof in Rijnmond is elke zondag te zien op TV Rijnmond vanaf 10:00 uur. De dienst duurt een halfuur en wordt doorlopend herhaald tot en met 12:00 uur. Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.