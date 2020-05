Minderjarige Patrycja al vijf weken vermist

Verblijft de 15-jarige van huis weggelopen Patrycja Skolcyclas opnieuw in Rotterdam? Dat vragen haar ouders en de politie zich af. Vandaar dat er in Bureau Rijnmond foto’s van haar worden getoond.

Midden in de nacht op 24 april, loopt het meisje weg uit haar ouderlijk huis in het Laakkwartier in Den Haag. Dat had ze al tweemaal eerder gedaan. Ze werd toen teruggevonden in woningen aan de Rotterdamse Dordtselaan en Schoonderloostraat. Adressen met Poolse bewoners.

Daar zit ze nu niet. Bovendien is ze nog nooit zo lang van huis geweest, zonder dat ze iets van zich liet horen. Patrycja is 1 meter 65 lang en heeft donkerbruin geverfd haar, maar van nature is ze donkerblond.

Volgens de politie heeft Patrycja hulp nodig. Ook waarschuwt de politie dat het onderdak bieden aan een minderjarige strafbaar is, ook al gebeurt dit met goede bedoelingen. Wie heeft Patrycja gezien?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.