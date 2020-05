Van dromen naar doelen || Interview

Hoe bereik ik mijn dromen? SOW-reporter Celine vroeg het iemand die hier alles over weet! Op dit punt in mijn leven als 23-jarige Rotterdammer hou ik mij erg bezig met de toekomst. Hoe ga ik mijn dromen waarmaken en wat is nou mijn doel in het leven? Fariesh Abdoelrahman (28) kent dit verhaal maar al te goed. Hij heeft in 2016 een eigen platform opgezet waarbij hij jongeren ondersteunt in loopbaan en talentontwikkeling. Hij helpt jongeren door hun dromen om te zetten in doelen. Ik sprak met Fariesh over zijn platform en vroeg hem wat voor tools je nodig hebt om je dromen te kunnen realiseren.